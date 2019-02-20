Boyabat'ta Sokak Köpekleri Aşılanıyor

Boyabat ilçesinde sokak köpeklerine yönelik aşılama ve kısırlaştırma işlemi yapıldığı bildirildi.

Boyabat ilçesinde sokak köpeklerine yönelik aşılama ve kısırlaştırma işlemi yapıldığı bildirildi.



Boyabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce başlayan hayvan ambulansı uygulaması kapsamında sokak köpeklerine yönelik hizmetlerin artarak devam ettiği vurgulandı.



Şu ana kadar 30 köpeğin aşılama ve kısırlaştırma işleminin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sokak köpeklerimiz gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından Hayvan Tedavi Aşılama ve Bakım Ünitesinde konaklatılmaktadır. Bu uygulama çerçevesinde son bir ayda sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılama çalışmalarıyla 30 köpekte aşılama ve küpeleme uygulaması yapılmıştır. 10 köpeğimiz ise sahiplendirilerek yeni ailelerine kavuşturulmuştur."

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