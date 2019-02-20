Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta Sokak Köpekleri Aşılanıyor

Boyabat'ta Sokak Köpekleri Aşılanıyor

1 saat önce

Boyabat ilçesinde sokak köpeklerine yönelik aşılama ve kısırlaştırma işlemi yapıldığı bildirildi.

Boyabat'ta Sokak Köpekleri Aşılanıyor, System.String[]
Boyabat ilçesinde sokak köpeklerine yönelik aşılama ve kısırlaştırma işlemi yapıldığı bildirildi.

Boyabat Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce başlayan hayvan ambulansı uygulaması kapsamında sokak köpeklerine yönelik hizmetlerin artarak devam ettiği vurgulandı.

Şu ana kadar 30 köpeğin aşılama ve kısırlaştırma işleminin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokak köpeklerimiz gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından Hayvan Tedavi Aşılama ve Bakım Ünitesinde konaklatılmaktadır. Bu uygulama çerçevesinde son bir ayda sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılama çalışmalarıyla 30 köpekte aşılama ve küpeleme uygulaması yapılmıştır. 10 köpeğimiz ise sahiplendirilerek yeni ailelerine kavuşturulmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:05 Kaynak: AA

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