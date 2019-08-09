Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta stadyumda yenileme çalışması
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Boyabat'ta stadyumda yenileme çalışması

1 saat önce

Boyabat İlçe Daylı Stadyumu'nda yenileme çalışması başlatıldı.

Boyabat'ta stadyumda yenileme çalışması, System.String[]
Boyabat İlçe Daylı Stadyumu'nda yenileme çalışması başlatıldı.
İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Faruk Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boyabat 1868 Kulübü'nün bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğini anımsattı.
Stadyumda lig başlamadan önce yenileme çalışması yapıldığını vurgulayan Erdem, "Stadyumda Federasyon yetkililerince ortaya konulan eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara başladık. Çalışmalarımız çerçevesinde lig başlayana kadar stadyum hazır hale getirilecektir. Bizlere bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:38 Kaynak: AA
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