Boyabat'ta stadyumda yenileme çalışması
1 saat önce
Boyabat İlçe Daylı Stadyumu'nda yenileme çalışması başlatıldı.
Boyabat Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:38 Kaynak: AA
İlçe Daylı Stadyumu'nda yenileme çalışması başlatıldı.
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Müdürü Faruk Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boyabat 1868 Kulübü'nün bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğini anımsattı.
Stadyumda lig başlamadan önce yenileme çalışması yapıldığını vurgulayan Erdem, "Stadyumda Federasyon yetkililerince ortaya konulan eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara başladık. Çalışmalarımız çerçevesinde lig başlayana kadar stadyum hazır hale getirilecektir. Bizlere bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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