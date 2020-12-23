Boyabat'ta tarihi çaşının restorasyonuna başlandı - Son Dakika

Boyabat ilçesinde Tarihi Orta Çarşı'nın restorasyon çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AA muhabirine, tarihi çarşının ilçenin ortak değeri olduğunu söyledi.

1925 yılında inşa edilen tarihi çarşının günümüze kadar ayakta kalmayı başarabildiğini vurgulayan Çakıcı, şöyle konuştu:

"Üç yıldır bu proje ile ilgileniyoruz. Proje kapsamında yaklaşık 30 milyon lira harcanacak. Biz iş yerlerinden çıkan eski tahtaları, camları bile sahibine teslim ediyoruz. Bir tanesini bile ne belediyemiz ne de bakanlığımız alıyor. Esnaflarımız bize sahip çıksın. Bu değişimden hem kendileri kazanacak hem Boyabat hem de milletimiz kazanacak. Bize yardımcı olsunlar, bize sahip çıksınlar. Kazanan kültürümüz, Boyabat olacak, kazanan Türkiye olacak."

Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu da projenin belirlendiği gibi devam ettiğini anlatarak, "Ben ve ekibimiz Boyabat'ta olmaktan, Boyabatlılar ile birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. İnşallah restorasyon çalışmalarımızı kısa sürede bitirip güzel bir ortam oluşturarak bütün esnaf arkadaşlarımızın ve Boyabat halkının sevgisini kazanmayı hedefliyoruz." diye konuştu