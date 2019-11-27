Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta tarihi okul binası harabeye döndü
Son Dakika Güncel Boyabat'ta tarihi okul binası harabeye döndü - Son Dakika

Boyabat'ta tarihi okul binası harabeye döndü

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde 1929 yılında açılan, 88 yıl öğrenci yetiştirdikten sonra 2017 yılında proje için boşaltılan İnönü İlkokulu, şimdilerde harabeye dönmüş vaziyette.

Boyabat'ta tarihi okul binası harabeye döndü, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde 1929 yılında açılan, 88 yıl öğrenci yetiştirdikten sonra 2017 yılında proje için boşaltılan İnönü İlkokulu, şimdilerde harabeye dönmüş vaziyette.


Boyabat'ta 'Büyük Meydan İlk Mektebi' olarak bilinen tarihi okulun, restore edilerek Öğretmenevi olarak hizmete açılacağı belirtilmişti. Ancak okulun boşaltılmasının ardından proje ile ilgili somut bir adım atılmış değil. Ayrıca tarihi okul boş kaldığı süre içerisinde yapısal anlamda zarar görürken, içerisinde gece-gündüz zararlı maddeler kullanıldığı yönünde şikayetler de giderek artıyor.


Vatandaşlar, giderek kötü bir hal alan okul ve etrafı için yetkililerin önlem almalarını ve yapılması planlanan projenin faaliyete geçmesini istediler. - SİNOP

Boyabat, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 16:37:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta tarihi okul binası harabeye döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]