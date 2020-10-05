Boyabat'ta Tarihi Orta Çarşı'nın restorasyonu başlıyor - Son Dakika

Boyabat ilçesindeki Tarihi Orta Çarşı'nın restorasyon çalışmaları başlıyor.

Tarihi Orta Çarşı içindeki bir iş yerinde düzenlenen yer tahsisi imza programında konuşan Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, tarihi çarşının özelliğini devam ettirebilmesi için restore edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Sinop'un yükselen değeri Boyabat'ı emin adımlarla geleceğe hazırladıklarını ifade eden Çakıcı, "Belediye başkanı olduğum yıldan bu yana tarihi çarşımızın restorasyonu en büyük hayalimdi. Allah bugüne nasip etti. Sinop'un yükselen değeri Boyabat'ı, inşallah emin adımlarla geleceğe, gelecek nesillere hazırlamaya devam ediyoruz. Tarihi çarşımız Boyabat'ın çeyiz sandığı. Bu sandığın içindeki çeyizimize Boyabatlılar olarak hep birlikte sahip çıkalım." diye konuştu.

Çakıcı, restorasyon çalışmasının hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.