Boyabat'ta Tekvando Kuşak Sınavı Yapıldı

Boyabat ilçesinde, tekvando birinci dönem kuşak sınavı yapıldı.

Boyabat ilçesinde, tekvando birinci dönem kuşak sınavı yapıldı.



İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçmelere 99 sporcu katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, burada yaptığı konuşmada, tekvando sporunun yaygınlaştırılması için özverili bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



Sınavda başarı gösteren sporcuları tebrik eden Erdem, şöyle konuştu:



"Tekvando futboldan sonra en çok sevilen spor branşı olması sebebiyle ilgi her geçen gün artıyor. Tekvando çalışmaları müdürlüğümüz bünyesinde haftanın üç günü spor salonumuzda yapılıyor. 6-15 yaş çocuklarımız kurslardan ücretsiz faydalanabilmektedir. Bu spor dalına ilgi duyan herkesi kurslarımıza bekliyoruz."



Kuşak sınavına katılan 99 sporcudan 96'sı sınavı başarıyla tamamladı.

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