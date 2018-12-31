Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta Tekvando Kuşak Sınavı Yapıldı

Boyabat'ta Tekvando Kuşak Sınavı Yapıldı

1 saat önce

Boyabat ilçesinde, tekvando birinci dönem kuşak sınavı yapıldı.

Boyabat'ta Tekvando Kuşak Sınavı Yapıldı, System.String[]
Boyabat ilçesinde, tekvando birinci dönem kuşak sınavı yapıldı.

İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçmelere 99 sporcu katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, burada yaptığı konuşmada, tekvando sporunun yaygınlaştırılması için özverili bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Sınavda başarı gösteren sporcuları tebrik eden Erdem, şöyle konuştu:

"Tekvando futboldan sonra en çok sevilen spor branşı olması sebebiyle ilgi her geçen gün artıyor. Tekvando çalışmaları müdürlüğümüz bünyesinde haftanın üç günü spor salonumuzda yapılıyor. 6-15 yaş çocuklarımız kurslardan ücretsiz faydalanabilmektedir. Bu spor dalına ilgi duyan herkesi kurslarımıza bekliyoruz."

Kuşak sınavına katılan 99 sporcudan 96'sı sınavı başarıyla tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:49 Kaynak: AA

Boyabat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selefi olan Nurettin Sözen'in Sözlerine Yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Neden Binali Yıldırım'ın Aday Gösterildiğini İlk Kez Açıkladı

Yılmaz Erdoğan'dan, Cem Yılmaz'a Tam Destek! İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:16:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta Tekvando Kuşak Sınavı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]