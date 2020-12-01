Boyabat'ta ticari taksi ve servis minibüsleri dezenfekte edildi - Son Dakika

Boyabat Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ticari taksi ve servis minibüslerini dezenfekte etti.

Boyabat Belediyesi ve Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından Boyabat Panayır alanı mevkisinde, ilçede görev yapan servis minibüsleri ve ticari taksiler, Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik ve Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından Kovid-19'a karşı dezenfekte edildi.

Boyabat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, AA muhabirine, vatandaşların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Tüm sürücülere maske dağıttıklarını anlatan Erbaş, "Salgın başladığından bu yana ortalama 10 günde bir ticari taksileri, otobüsleri, servis minibüslerini, yazıhanelerini, durakları dezenfekte ederek halkımızın sağlığını korumaya, Kovid-19 salgınına karşı önlem almaya çalışıyoruz. Sürücülerimiz, daha bilinçli olmaları için gerek sağlık ekiplerimiz, gerek emniyet görevlilerimizce bilgilendiriliyor. Bugüne kadar hiçbir ticari taksi ve servis minibüsü arkadaşımızda pozitif vaka görülmemiştir. Çalışmalarımız salgın tehlikesinin sona ermesine kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.