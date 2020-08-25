Boyabat'ta ticari taksiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ticari taksilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İrfan Erbaş, oda olarak genelgelerde belirtilen hususlara harfiyen uymaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Ticari taksilere yönelik her 10 günde bir dezenfekte işlemi yaptıklarını ifade eden Erbaş, "Biz tüm ticari taksilerimiz, servis minibüslerimiz, şehirlerarası çalışan otobüslerimiz ile yazıhaneler ve duraklarımızı rutin aralıklarla dezenfekte ediyoruz. Yani hijyenik bir ortamda hizmet veriyoruz. Salgına karşı tutumumuz çok net. Tüm esnaflarımızdan belirtilen kurallara uymalarını istiyoruz. Bu süreci ancak el birliğiyle aşabiliriz." dedi.

Erbaş, dezenfekte işlemlerinde kendilerine destek veren Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'ya teşekkür etti.