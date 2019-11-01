Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü

Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Hasan Kılıçalp (73) idaresindeki 57 DK 516 plakalı otomobil Ayancık-Boyabat yol ayrımından Boyabat istikametine dönüş yapacağı esnada Kastamonu'dan Boyabat'a seyir halinde olan H.A'nın kullandığı minibüs ile çarpıştı. Gökçeağaç Sakızı mevkisinde gerçekleşen kazada otomobil sürücüsü Hasan Kılıçalp kaza mahalline gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan Kılıçalp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
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