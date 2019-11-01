Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü
6 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:18 Kaynak: AA
Sinop'un Boyabat ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Hasan Kılıçalp (73) yönetimindeki 57 DK 516 plakalı otomobil, Gökçeağaçsakızı köyü mevkisindeki kavşakta Harun Akgün'ün kullandığı 55 TG 102 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Kılıçalp, kaldırıldığı Hanönü Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
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