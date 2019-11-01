Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü

Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Hasan Kılıçalp (73) yönetimindeki 57 DK 516 plakalı otomobil, Gökçeağaçsakızı köyü mevkisindeki kavşakta Harun Akgün'ün kullandığı 55 TG 102 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Kılıçalp, kaldırıldığı Hanönü Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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