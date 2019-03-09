Boyabat'ta Trafik Kazası : 1 Yaralı
54 dakika önce
Boyabat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Boyabat
ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Hasan Karadayı'nın (60) kullandığı 57 KA 323 kamyon, Karacaören
mevkisinde Yaşar Kurt
idaresindeki 19 RA 635 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kurt, burada yapılan müdahalenin ardından Sinop Atatürk
Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:33 Kaynak: AA
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