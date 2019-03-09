Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta Trafik Kazası : 1 Yaralı

Boyabat'ta Trafik Kazası : 1 Yaralı

54 dakika önce

Boyabat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Boyabat'ta Trafik Kazası : 1 Yaralı, System.String[]
Boyabat ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Hasan Karadayı'nın (60) kullandığı 57 KA 323 kamyon, Karacaören mevkisinde Yaşar Kurt idaresindeki 19 RA 635 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurt, burada yapılan müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:33 Kaynak: AA

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