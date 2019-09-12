Boyabat'ta trafik kazası: 1 yaralı
2 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki araçlara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:18 Kaynak: AA
Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki araçlara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ömer Oktan'ın (42) kullandığı 06 BCF 719 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda park halindeki iki otomobile çarptı.
Kazada yaralanan Oktan, sağlık ekiplerince Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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