Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Boyabat'ta trafik kazası: 1 yaralı

2 saat önce

Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki araçlara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Boyabat'ta trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Sinop'un Boyabat ilçesinde park halindeki araçlara çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Ömer Oktan'ın (42) kullandığı 06 BCF 719 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda park halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Oktan, sağlık ekiplerince Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Menderes, Boyabat, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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