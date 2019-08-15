Boyabat'ta trafik kazası: 3 yaralı
1 saat önce
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:30 Kaynak: İHA
'un Boyabat
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Boyabat - Ayancık
yolu üzeri Uzunçay mevkisinde Mustafa D.'nin kullandığı 34 SN 1157 plakalı otomobil, mıcıra kapılarak istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan Vildan D., Nihat A. ve Talha A. yaralanırken, kazazedeler olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SİNOP
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü! Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı