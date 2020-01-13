Boyabat'ta traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boyabat'ta traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Boyabat'ta traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Sinop Boyabat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Boyabat'ta traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Sinop Boyabat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 12.20'de Osmanköy mevkisinde Özler G.(55) idaresindeki 45 TV 083 plakalı kamyon, Boyabat istikametine doğru kavşaktan dönüş yapan Mehmet Sözcü'nün kullandığı traktörle çarpıştı. Çarpışma sonucunda yoldan fırlayan traktör parçalandı, sürücü Mehmet S. ağır yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Boyabat, Sözcü, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
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