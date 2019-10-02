Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta üniversite öğrencileri terör konusunda bilgilendirildi
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Boyabat'ta üniversite öğrencileri terör konusunda bilgilendirildi

49 dakika önce

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından üniversiteye başlayan öğrenciler terör konusunda bilgilendirildi.

Boyabat'ta üniversite öğrencileri terör konusunda bilgilendirildi, System.String[]

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri tarafından üniversiteye başlayan öğrenciler terör konusunda bilgilendirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri, Sinop Üniversitesi Boyabat Yerleşkesi'nde stant açarak üniversiteye yeni başlayan öğrencilere, terör örgütlerinin faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri hakkında uyarıcı bilgilerin bulunduğu broşür dağıttı.

Görevliler, "Terör örgütleri yurt içi ve yurt dışından ne kadar destek sağlarsa sağlasın, onları ayakta tutacak insan kaynağı olmadan varlıklarını devam ettirebilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle, siz gençlerimizi kötü emellerine alet etmek isteyen kişi ya da gruplar her zaman var olacaklardır." dedi.

Öğrenciler de polisin kendilerine yönelik etkinliğinden memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri, Sinop Üniversitesi Boyabat Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek buradaki öğrencilere de terör konusunda uyarıcı broşürler ve kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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