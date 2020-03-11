Boyabat'ta üreticilere 16 ton çeltik tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boyabat'ta üreticilere 16 ton çeltik tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Boyabat'ta üreticilere 16 ton çeltik tohumu dağıtıldı

6 saat önce

Boyabat ilçesinde üreticilere 16 ton çeltik tohumu dağıtımı yapıldı.

Boyabat'ta üreticilere 16 ton çeltik tohumu dağıtıldı, System.String[]

Boyabat ilçesinde üreticilere 16 ton çeltik tohumu dağıtımı yapıldı.

İlçe Tarım Kredi Kooperatifi depolarında gerçekleştirilen çeltik tohumu dağıtım programına Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta, AK Parti İlçe Başkanı Ferhat Yıldız ve diğer ilgililer katıldı.

Kaymakam Aksoy, burada yaptığı konuşmada, tohumların üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Geçen yıl Tekirdağ'da üretilen 23 ton çeltik tohumunun 163 tonunu kendilerinin aldığını vurgulayan Aksoy, "Sayın Valimize, İl Genel Meclisi üyelerimize, İl Özel İdaremize çok teşekkür ediyoruz. Bu çeltik tohumlarını çiftçilerimize yüzde 50 hibeli olarak dağıtacağız. Bu çeltik tohumumuza hep birlikte sahip çıkıp geliştireceğiz. Önümüzdeki yıllarda daha fazla üreteceğiz inşallah. Tüm üreticilerimize bereketli bir tarım sezonu diliyorum." diye konuştu.

Aksoy'nun konuşmasının ardından üreticilere çeltik tohumları dağıtıldı.

Boyabat, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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