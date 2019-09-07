Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta uyuşturucu operasyonu
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Boyabat'ta uyuşturucu operasyonu

51 dakika önce

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu çetelerine göz açtırmıyor.

Boyabat'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda uyuşturucu çetelerine göz açtırmıyor.


Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu yapılan operasyonla U.Y. isimli şahıstan 9,64 Gr kubar esrar maddesi ele geçirildi.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan geniş çaplı soruşturma kapsamında ise şahsın bağlantıları tespit edilerek, konuya ilişkin U.Y. isimli şahıs savcılığa sevk edildi. - SİNOP

Emniyet Müdürlüğü, Boyabat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
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