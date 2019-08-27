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Boyabat'ta vefat eden eski belediye başkanı için tören

1 saat önce

Boyabat ilçesinde vefat eden eski belediye başkanının cenazesi, toprağa verildi.

Boyabat'ta vefat eden eski belediye başkanı için tören, System.String[]

Boyabat ilçesinde vefat eden eski belediye başkanının cenazesi, toprağa verildi.

İlçede 1980-1989 yıllarında belediye başkanlığı görevinde bulunan ve önceki gün vefat eden 85 yaşındaki Cemal Ekiz için belediye binası önünde tören gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, törende yaptığı konuşmada, Ekiz'in Boyabat'a önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Değerli bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Çakıcı, şöyle konuştu:

"Sayın Ekiz, Boyabat siyasi tarihinde iz bırakan kişidir. Cemal Ekiz, halkın adamı olarak görülen bir kişiliktir. Herkes belediye başkanı seçilebilir ancak şehrin başkanı olmak farklıdır. Bunu yapabilen nadir başkanlardan Cemal Ekiz başkanımızın mekanı cennet olsun."

Ekiz'in cenazesi, buradaki törenin ardından Büyük Cami avlusuna getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ekiz'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Şefik Çakıcı, Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:18 Kaynak: AA
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