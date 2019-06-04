Boyabat'ta yangın
59 dakika önce
Boyabat'ta bir binada çıkan yangın, hasara neden oldu.
Boyabat
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:19 Kaynak: AA
'ta bir binada çıkan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Tarihi Orta Çarşı'da, zemin katında tüp satılan bir binanın ikinci katında yangın çıktı.
Yangına müdahale eden itfaiye, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.
Yangın sonucu dairede hasar oluştu.
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