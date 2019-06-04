Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta yangın
Son Dakika Güncel Haber

Boyabat'ta yangın

59 dakika önce

Boyabat'ta bir binada çıkan yangın, hasara neden oldu.

Boyabat'ta yangın, System.String[]
Boyabat'ta bir binada çıkan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Tarihi Orta Çarşı'da, zemin katında tüp satılan bir binanın ikinci katında yangın çıktı.
Yangına müdahale eden itfaiye, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.
Yangın sonucu dairede hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:19 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tatlı için şerbet hazırlarken yangın çıktı Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı Bunalıma giren adam eşi kendisini terk edince evini ateşe verip intihara kalkıştı Dolar düşüşe geçti! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 17:18:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]