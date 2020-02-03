Boyabat'ta yangın paniği - Son Dakika
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Boyabat'ta yangın paniği

6 saat önce

Sinop Boyabat'ta bir iş hanının bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Boyabat'ta yangın paniği, System.String[]

Sinop Boyabat'ta bir iş hanının bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Boyabat Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan ve iş hanı olarak kullanılan binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların binayı sarması üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen vatandaşlar camlara koşarken yangında yaralanan olmadı.


Boyabat Emniyetine bağlı ekipler ve 112 acil servis ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde bekletildi. - SİNOP

İtfaiye, Boyabat, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:36 Kaynak: İHA
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