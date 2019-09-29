Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta yangında bir ev kül oldu
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Boyabat'ta yangında bir ev kül oldu

1 saat önce

Boyabat ilçesinde çıkan yangın sonucunda bir ev kullanılamaz hale geldi.

Boyabat'ta yangında bir ev kül oldu, System.String[]

Boyabat ilçesinde çıkan yangın sonucunda bir ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Boyabat Dodurga köyünde Ali Yılmazer'e ait evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin her bölgesine yayılarak büyüdü. Çevredeki vatandaşların Boyabat itfaiyesine haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yangını söndürerek civarda bulunan başka alanlara yangının sıçramasını önlediler. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, tek katlı ahşap bina tamamen yandı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİNOP

Boyabat, Dodurga, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
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