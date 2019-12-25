Boyabat'ta yeni MHP ilçe yönetimi göreve başladı - Son Dakika
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Boyabat'ta yeni MHP ilçe yönetimi göreve başladı

6 saat önce

MHP Genel Merkezi tarafından atanan Boyabat ilçe yönetimi, göreve başladı.

Boyabat'ta yeni MHP ilçe yönetimi göreve başladı, System.String[]

MHP Genel Merkezi tarafından atanan Boyabat ilçe yönetimi, göreve başladı.

İlçe Başkanlığı görevini devralan Mehmet Fevzi Erdoğan, kendisine bu görevi layık gören genel merkez ve Sinop yönetimine teşekkür etti.

Boyabat ve ülkeye en iyi hizmet etmek için göreve geldiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin takdirleri, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Semih Yalçın'ın tensipleri ve Sinop İl Başkanı Ali Çakır'ın talimatları ile MHP Boyabat İlçe Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Ömrümüzü vermiş olduğumuz davamıza hizmet etmek, bizler için bir ibadettir. Bizler bu davaya gönlümüzü verdik, her türlü çilesine de talip olduk. Rabbim çıktığımız yolda yar ve yardımcımız olsun."

Semih Yalçın, Ali Çakır, Boyabat, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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