Boyabat'ta yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika
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Boyabat'ta yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

25 dakika önce

Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik ve Koruma Müdürlüğü ekipleri, yoğun olarak kullanılan alanlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik ve Koruma Müdürlüğü ekipleri, yoğun olarak kullanılan alanlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Oluşturulan dört ekip, kamu kurumu ve kuruluşları, camiler, parklar, dolmuş durakları, umumi tuvaletler, konteynerler, kafelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik Müdürü Vedat Özaslan, AA muhabirine, koronavirüsle ilgili alınan tedbirler doğrultusunda ilçede de çalışma yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın direktifleri doğrultusunda vatandaşların yoğun olduğu alanlarda ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini anlatan Özaslan, "Halkımızın sağlığı her şeyden önemli ve önceliğimizdir. Alınması gereken tedbirleri sosyal medya üzerinden halkımızla paylaşıyoruz. Halkımızın da bu yönde duyarlı ve tedbirli davranmalarını bekliyoruz. Belediyemiz tüm tedbirleri almaktadır ve almaya devam edecektir." dedi.

Boyabat'ta yeni tip koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

Boyabat, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:09 Kaynak: AA
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