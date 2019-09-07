Son Dakika Haberleri: Boyabat'ta yükümlüler okul binasını boyayıp onardı
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Boyabat'ta yükümlüler okul binasını boyayıp onardı

58 dakika önce

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 10 yükümlü, okul binasının iç ve dış cephe boyası ile bakım onarım işlerini gerçekleştirdi.

Boyabat'ta yükümlüler okul binasını boyayıp onardı, System.String[]

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 10 yükümlü, okul binasının iç ve dış cephe boyası ile bakım onarım işlerini gerçekleştirdi.

Sosyal hayata adapte olmaları ve toplumla bütünlemelerini, meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yükümlülere yönelik, Cengiz Topel İlkokulu ve Ortaokulu'nda hem selülozik boyacılık kursu düzenlendi hem de uygulama çalışmaları yapıldı.

Projenin hazırlanması ve koordinatörlüğü üstlenen Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce çalışmaların sona ermesinin ardından okul bahçesinde emeği geçen hükümlülere ve eğitmene teşekkür belgesi verilmesi amacıyla program düzenledi.

Programda okulda yapılan çalışamalar incelendi, protokol üyeleri tarafından yükümlülere ve kursu düzenleyen eğitmene teşekkür belgeleri takdim edildi.

Cumhuriyet Savcısı Yunus Uğurer, denetimli serbestlik hizmetlerinin en verimli ve disiplinli şekilde yürütülmesi, kamu hizmeti tedbirlerinden maksimum fayda sağlanması, yükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri bitiminde topluma kazandırılması, ekonomik yönden hayatlarını idame edebilmeleri için meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapılan proje faaliyetlerinin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Programa Boyabat Belediye Başkanı Vekili Recep Demirci, Boyabat Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Emrah Kumcu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Vedat Bozkurt, Boyabat Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Sadettin Tüylü ile diğer ilgililer katıldı.

Boyabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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