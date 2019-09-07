Boyabat'ta yükümlüler okul boyadılar

Sinop'un Boyabat ilçesinde yükümlüler boyacılık kursu kapsamında okul boyadılar.



Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca Boyabat Kaymakamlığı, Boyabat Belediye Başkanlığı, Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Boyabat Milli Eğitim Müdürlüğü, Boyabat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Boyabat Cengiz Topel İlk ve Ortaokul Müdürlüğü iş birliği ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan 10 yükümlü Cengiz Topel İlk ve Ortaokulunun iç ve dış cephe boyası ile bakım onarım işlerini gerçekleştirdiler.



Sosyal hayata adapte olmak ve toplumla bütünleşmelerini sağlamak, denetimli serbestlik tedbirlerini yerine getirirken maksimum fayda sağlamak, denetimli serbestlik tedbiri biten hükümlülerin iş hayatlarında sertifikalı meslek sahibi olmalarını sağlamak, ülkemize ekonomik yönden maksimum katkıda bulunmak, denetimli serbestlik kamu hizmetlerinin grup halinde disiplinli bir şekilde yürümesini sağlamak amacıyla 20 Ağustos-09 Eylül 2019 tarihleri arasında Selülozik Boyacılık Kursu düzenlendi.



Projenin hazırlanması ve koordinatörlüğü üstlenen Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, çalışmaların sona ermesinin ardından 06 Eylül Cuma günü saat 15.00'te emeği geçen hükümlülere ve eğitmene teşekkür belgelerinin verilmesi amacıyla program düzenledi.



Düzenlenen programda okulda yapılan çalışmalar yerinde incelenirken protokol üyeleri tarafından yükümlülere ve kursu düzenleyen eğitmene teşekkür belgeleri takdim edildi. Yapılan proje hakkında konuşan Cumhuriyet Savcısı Yunus Uğurer, "Denetimli serbestlik hizmetlerinin en verimli disiplinli bir şekilde yürütülmesi, kamu hizmeti tedbirlerinden maksimum fayda sağlanması, yükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri bitiminde topluma kazanılmaları, ekonomik yönden hayatlarını idame edebilmeleri için bir meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapılan proje faaliyetleri ileriki zamanlarda da devam edecektir. Projeye destek veren kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederiz" dedi. - SİNOP