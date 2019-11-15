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Boyabat'ta yüzme kursu açılacak

6 saat önce

Boyabat ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında öğrencilere yönelik kurs açılacak.

Boyabat'ta yüzme kursu açılacak, System.String[]

Boyabat ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında öğrencilere yönelik kurs açılacak.

Boyabat Belediyesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Müdürü İhsan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun ilk olarak pilot okul seçilen Boyabat Fatih İmam Hatip Ortaokulu ve Boyabat Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencilerine verileceğini söyledi.


Kursların kısa sürede açılacağını belirten Öztürk, "Kurslar için hiçbir ücret talep edilmeyecek. Kursları başarıyla bitiren öğrencilere sertifikaları verilecektir." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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