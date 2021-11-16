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Boyabat'ta zeka geliştirici ahşap akıl oyunları sergisi açıldı - Son Dakika

Boyabat'ta zeka geliştirici ahşap akıl oyunları sergisi açıldı

16.11.2021 14:09

Boyabat ilçesinde Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları ve Strateji Oyunları El Sanatları sergisi açıldı.

Boyabat ilçesinde Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları ve Strateji Oyunları El Sanatları sergisi açıldı.

Boyabat Belediyesince 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan sergide 30 adet oyun istasyonu katılımcıların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, sergide yer alan oyunların çocukların gelişimlerine önemli katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.

Çakıcı, 21 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak sergiyi tüm çocukların gezmesini arzu ettiklerini vurgulayarak, "Velilerimiz çocuklarına mutlaka sergimizi gezdirsinler. Çocuklarımız ahşabın sadece odundan, tahta parçasından ibaret olmadığını, insanın zekasını geliştirmede ne kadar önemli olduğunu anlasınlar." diye konuştu.

Boyabat'ta zeka geliştirici ahşap akıl oyunları sergisi açıldı
Boyabat'ta zeka geliştirici ahşap akıl oyunları sergisi açıldı
Boyabat'ta zeka geliştirici ahşap akıl oyunları sergisi açıldı
Boyabat'ta zeka geliştirici ahşap akıl oyunları sergisi açıldı
Boyabat'ta zeka geliştirici ahşap akıl oyunları sergisi açıldı

Şefik Çakıcı, 15 Temmuz, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boyabat'ta zeka geliştirici ahşap akıl oyunları sergisi açıldı - Son Dakika


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