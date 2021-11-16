Boyabat'ta zeka geliştirici ahşap akıl oyunları sergisi açıldı - Son Dakika

Boyabat ilçesinde Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları ve Strateji Oyunları El Sanatları sergisi açıldı.

Boyabat Belediyesince 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde açılan sergide 30 adet oyun istasyonu katılımcıların beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, sergide yer alan oyunların çocukların gelişimlerine önemli katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.

Çakıcı, 21 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacak sergiyi tüm çocukların gezmesini arzu ettiklerini vurgulayarak, "Velilerimiz çocuklarına mutlaka sergimizi gezdirsinler. Çocuklarımız ahşabın sadece odundan, tahta parçasından ibaret olmadığını, insanın zekasını geliştirmede ne kadar önemli olduğunu anlasınlar." diye konuştu.