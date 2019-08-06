Son Dakika Haberleri: Boyabat'taki orman yangını 2 saatte söndürüldü
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Boyabat'taki orman yangını 2 saatte söndürüldü

1 saat önce

SİNOP'un Boyabat ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Boyabat'taki orman yangını 2 saatte söndürüldü, System.String[]
SİNOP'un Boyabat ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler, karadan ve havadan 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.
Boyabat'a bağlı İmamlı köyü yakınlarındaki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevleri gören köylüler, Orman İşletme Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye; 3 helikopter, 8 arazöz ve 3 iş makinesi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına karadan müdahale ederken, helikopterlerle çevredeki baraj gölünden alınan sular, yanan alana boşaltıldı. Yaklaşık 2 saat süren müdahaleler sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.
Sinop Orman Bölge Müdürü Onur Kalaycı, yangınla ilgili, "Müdürlüğümüzün 3 söndürme helikopteri, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer, 20 teknik eleman, 40 yangın söndürme işçisi, 10 jandarma personeli ile yangın söndürme çalışması başlatılmıştır. Şu an itibarıyla yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" dedi.


Orman İşletme Müdürlüğü, Boyabat, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:54 Kaynak: DHA
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