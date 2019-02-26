Boyabat Ziraat Odası Başkanlığına Elmacı Seçildi
8 dakika önce
Boyabat Ziraat Odası Başkanlığına Cemil Elmacı getirildi.
Boyabat
Ziraat Odası Başkanlığına Cemil Elmacı getirildi.
Oda binasında yapılan ve mevcut başkan Abdülkadir Küçükbaş'ın yeniden adaylığını koymadığı genel kurula Cemil Elmacı, tek aday olarak katıldı.
Yapılan seçimde oy kullanan 77 delegeden 74'ünün oyunu alan Elmacı, başkanlığa seçildi. Seçimde 3 oy da geçersiz sayıldı.
Elmacı, Boyabat'ın 107 köyündeki çiftçilere devletin verdiği yetkiler çerçevesinde canla başla hizmet etmeye çalışacaklarını dile getirerek, kendisini bu göreve layık gören üyelere teşekkür etti.
Elmacı, başkanlığı devraldığı Küçükbaş'a da verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi sundu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:20 Kaynak: AA
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