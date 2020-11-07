Boyabatlı genç öykü yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından merhum Asım Gültekin anısına düzenlenen "Bir Sonbahar Öyküsü" isimli öykü yarışmasında Boyabat Gençlik Merkezi üyesi Sündüs Yıldız, Türkiye üçüncüsü oldu.

Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu, "Karalama Defteri, Battaniye ve Yaz Karı" öyküsüyle yarışmaya katılan Yıldız'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Yıldız'ın ilçe adına ciddi bir başarıya imza attığını belirten Köroğlu, "Bu vesileyle kızımızı tekrar tebrik ediyor, kendisini yetiştiren ailesi ve öğretmenlerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Köroğlu, Yıldız'a kitap seti hediye etti.