Boyabatlı küçük ressamların başarısı

Mimarlar Odası Sinop Temsilciliği tarafından düzenlenen "Hayalimdeki Mahalle" konulu resim yarışmasında Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Okulu öğrencileri, 4 ödül kazandı.

Mimarlar Odası Sinop Temsilciliği tarafından düzenlenen "Hayalimdeki Mahalle" konulu resim yarışmasında Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Okulu öğrencileri, 4 ödül kazandı.

Mimarlar Odası Sinop Temsilciliği binasında düzenlenen resim sergisinin açılış kurdelesini Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve küçük ressamlar birlikte kesti.

Açılışın ardından Şakalar ve Ayhan, resimleri tek tek inceleyerek küçük ressamlarla eserleri hakkında sohbet etti.

Daha sonra yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmada karikatürist görsel sanatlar öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu'nun öğrencilerinden Medine Göktepe birinci, Aziz Göveli üçüncü oldu, Meryem Aydoğan ve Ecrin Kuzucu da mansiyon kazandı.

Törene İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Özdağlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Mimarlar Odası Sinop Temsilcisi Mehmet İsmet Aykın, Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Okulu Görsel Sanatlar öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu ile öğrenciler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu

19 yaşındaki gencin feci sonu!

Son Dakika! Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim görevden uzaklaştırıldı