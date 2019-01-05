Boyabatlı Öğrenciler Kodlama Eğitimi Alıyor

Boyabat
Gençlik Merkezinde öğrencilere, "Kod adı 2023" projesi kapsamında kodlama eğitimi veriliyor.
Boyabat Gençlik Merkezinde Elif Sivri ve İrfan Sivri önderliğinde verilen kodlama eğitiminin ardından öğrenciler, robot montajını gerçekleştirdi.
Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Köroğlu, AA luhabirine yaptığı açıklamada, robotik kodlamanın teknolojik altyapı ve üretimin olmazsa olmazı olduğunu söyledi.
Gençlik merkezinde çocuklara teknolojik altyapıyı ve gerekli materyalleri sağlayarak kendi robotlarımızı üretme imkanı sunduklarını belirten Köroğlu, "Boş vakitlerini bilgisayar ya da tablet karşısında geçiren çocuklarımızın kendi mobil uygulama ve mobil oyunlarını üreterek teknolojiyi doğru ve faydalı kullanmalarını hedefliyoruz. Amacımız, çocuklarımıza bu tür imkanlar sağlayarak dezavantajlı durumdan avantajlı duruma geçmelerini sağlamak." dedi.
Çocuklara neden-sonuç ilişkisi kurabilme, matematiksel düşünme, mantıksal kurgu oluşturabilme becerileri kazandırmayı hedeflediklerini anlatan Köroğlu, şöyle devam etti:
"Çocuklarımıza bilimi sevdirmek, geleceğin mucitlerini, mühendislerini, tasarımcılarını keşfetmek en büyük amacımız. Çocukların hayatına soktuğumuz cihazların normal zamanlarda da kullanımını engelleyemeyiz. Aksine engellemek yerine teknolojiyi kullanarak yetişen genç nüfusu doğru şekilde eğiterek akıllı cihazları kontrolleri altına almalarını sağlamalıyız. Akıllı dediğimiz bu teknoloji ürünü cihazlar insanların yaptığı kodlamalara göre çalıştığına göre bu cihazları kendi isteklerimiz doğrultusunda yönlendirebilmek için bilgisayar programlarını, yani kodlamayı bilmek gerekiyor. Bilgisayar
programları kodlamak ise sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Çocuklarımızın geleceğin parçası olmasını istiyorsak okul öncesinden başlayarak eğlenceli şekilde kodlama mantığını öğrenmelerini sağlamalıyız."
Kodlama ile uğraşan çocukların düşünme yapılarının olumlu yönde değiştiğini vurgulayan Köroğlu, şunları kaydetti:
"Kodlama eğitimi sadece bilgisayarlarla sınırlı değildir. Disiplinler arası etkileşim yönünden de önemlidir. Çocuklar küçük yaşta kazandıkları olayları analiz etme, algoritmik düşünme ve problem çözme becerisi sayesinde farklı alanlarda da sorunlarla karşılaşması durumunda daha sorgulayıcı ve yaratıcı olabilmektedir. Kodlama, meslek olarak da neredeyse ülkelerin kaderini etkileyebilecek çapta önem arz etmektedir. Bir ülkenin gelişimi adına katma değeri en çok olan unsurların başında yazılım gelmektedir. Unutulmamalıdır ki büyük yazılım firmaları veya istihbarat birimleri, yetenekli insanların omuzlarında yükselmektedir. "