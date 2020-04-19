Boyabatlı polis için kurulan kütüphaneye kitap bağışı kampanyası - Son Dakika

Boyabatlı polis adına Şanlıurfa'da kurulan kütüphane için kitap bağışı kampanyası düzenlendi.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet kadrosunda görevli iken geçirdiği hastalık sonucu 2 Mart 2020 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve 3 Mart 2020 günü memleketi Boyabat ilçesi Darıözü köyünde toprağa verilen polis memuru Mutlu Temel'in anısına okul kütüphanesi kuruldu.

Mutlu Temel'in ağabeyisi Uğur Temel, Şanlıurfa ili Eyyubiye ilçesindeki Keçikıran İlk ve Ortaöğretim Okuluna kurulan kütüphane için 6 - 14 yaş arası çocukların okuyacağı kitaplara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kardeşinin adını yaşatmak ve çocukların kitap okumalarına katkıda bulunmak için kitap bağışı kampanyası düzenlediklerini belirten Temel, "Kütüphaneye kitap bağışlamak isteyen vatandaşlarımız benimle irtibat kurarlarsa kendilerini yönlendirme anlamında yardımcı olacağım. Ayrıca kardeşim Mutlu Temel'in hastanede kaldığı süreçte tedavisinde görev alan ve isminin açıklanmasını istemeyen Hemşire Hanımefendiye bu kütüphanenin kurulmasında öncülük ettiği için de kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.