Boyabatlı Tekvandocu Milli Takım Elemelerinde

Boyabat Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bekir Akgöz, Türkiye Para Tekvando Şampiyonasında milli takım adına yarışma hakkını kazanmak için mücadele edecek.

Boyabat Gençlik Spor Kulübü sporcusu Bekir Akgöz, Türkiye Para Tekvando Şampiyonasında milli takım adına yarışma hakkını kazanmak için mücadele edecek.



Tekvandocu Bekir Akgöz, Türkiye Tekvando Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 10 Ocak'ta Ankara İsmet Iraz Spor Salonu'nda gerçekleşecek Para Tekvando Şampiyonası seçmelerine katılacak.



Alagöz, şubat ayında Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda milli takım adına yarışabilmek için mücadele verecek.



Boyabat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Murat Usta, şampiyonada ilçelerinden Bekir Akgöz'ün P20 kategorisinde tekvando poomse alanında yarışacağını söyledi.



Antrenör Barış Tosun nezaretinde şampiyonaya katılacak Akgöz'ün şampiyona için yaklaşık bir yıldır hazırlık yaptığını belirten Usta, "İnşallah Boyabatlı sporseverlere müjdeli bir haber vereceğiz. Tekvando altyapımız sağlam şekilde gelişimlerine devam ediyor. Türk tekvandosuna hizmet etmek ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizlere desteklerini esirgemeyen kaymakamımız Fatih Aksoy, Belediye Başkanımız Şefik Çakıcı ve ilçe müdürümüz Faruk Erdem'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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