Boyacı, 'prömiyer' dedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Can Ateşinde Kanatlar (Mevlana)' adlı oyunun ardından ikinci prömiyerini gerçekleştirdi. Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı 'Boyacı' isimli oyun, Bursalı sanatseverlerin büyük ilgisini çekti.



Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan gösterime, 'Bursalı sanatseverlerin yanı sıra' Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Meclis Üyesi Fethi Yıldız, merhum Tuncer Cücenoğlu'nun eşi Aygül Cücenoğlu ve kızı Gamze Cücenoğluda katıldı. Bir doktor muayenehanesine boya yapmak üzere gelen fakat karısının da teşvikiyle doktorun yerine geçen boyacı Kadir'in, sonrasında muayenehaneye gelen toplumun çeşitli katmanlarından kişilerle başlayan komedi tarzındaki iletişimini konu alan oyun, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Tayyare Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda ayrıca, Tuncer Cücenoğlu'nun 50. sanat yılı anısı için hazırlanan ve birçok dile çevrilmiş, çeşitli ülkelerde gösterilmiş oyun afişlerinin sergisi açıldı.



Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fethi Yıldız, oyunun sonunda Aygül Cücenoğlu'na çiçek takdim etti. Tiyatroyu keyifle izlediklerini dile getiren Yıldız, yoğun emekleri nedeniyle sanatçıları kutladı. Aygül Cücenoğlu ise gösterilen ilgi nedeniyle Bursalılara teşekkür etti. Cücenoğlu, eşinin vefatının dördüncü ayını doldurduğunu dile getirerek, çok istemesine rağmen Merhum Tuncer Cücenoğlu'nun oyunu izleyemediğini kaydetti.



Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden Tuncer Cücenoğlu'nun kaleme aldığı 'Boyacı' oyununun yönetmenliğini Murat Liman yapıyor. Işıl Keskin Peynici'nin yardımcı yönetmen olarak görev aldığı oyunda; Şehir Tiyatrosu sanatçıları Mehmet Ali Açıl, Didem Akın Açıl, Nihal Türksever Erten, Günay Yunus Güney, Uğur Serener, Volkan Yıldız, Kutlay Akbal, Didem Hun Liman, İpek Zeylan Sergen Bölük ve Seçkin Kaymaz rol alıyor. Müziğini Ömer Göktepeliler ve Murat Liman'ın, dekor tasarımını Murat Şimşek'in yaptığı oyunda, ışık tasarımı Serdar Solum ve Ferdi Suna'ya, ses ve efektuygulaması ise Cem Dolmacı ve Orhan Akkaya'ya ait. - BURSA