Boyacık'ın HİS Göleti su tutmaya hazır - Son Dakika

Su tutmaya hazır hale getirilen göletten yaklaşık 2500 hayvanın faydalanacağı belirtildi.

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göleti yapım, temizlik ve bakım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Demirci ilçesine bağlı Boyacık Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletinde yürütülen temizlik çalışmaları da tamamlandı. Yaklaşık 2500 besi hayvanının faydalandığı göletteki çalışmalar için Boyacık Mahalle Muhtarı Kadir Öngen ve vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm ekibine teşekkür etti. Üreticiye yönelik desteklerinin süreceğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.