Boyacının sette ölümüne ilişkin davada yapımcının hapsi istendi - Son Dakika
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Boyacının sette ölümüne ilişkin davada yapımcının hapsi istendi

05.04.2023 13:32
Boyacının sette ölümüne ilişkin davada yapımcının hapsi istendi

Atiye dizisinin setinde boyacı Hasan Karatay'ın ölümüne ilişkin yapımcı Onur Güvenatam ile sanat yönetmeni Deniz Kobanbay'ın yargılandığı davada, Güvenatam'ın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapsi, Kobanbay'ın beraati istendi.

Atiye dizisinin setinde boyacı Hasan Karatay'ın ölümüne ilişkin yapımcı Onur Güvenatam ile sanat yönetmeni Deniz Kobanbay'ın yargılandığı davada, Güvenatam'ın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıla kadar hapsi, Kobanbay'ın beraati istendi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Onur Güvenatam'ın avukatı Maruf Kemal Yavuz ile sanık Deniz Kobanbay'ın avukatı Süreyya Yiğitbaşı katıldı.

Sanık Kobanbay'ın avukatı Yiğitbaşı, ilk bilirkişi raporunda müvekkiline kusur atfedilmediğini, ikinci raporda yanlış yönlendirmeyle kusurlu bulunduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Sanık Güvenatam'ın avukatı Yavuz, dosya içindeki iki farklı bilirkişi raporuna değinerek, "İki raporda da sorumlular ve olay kendi içinde çelişmektedir. Bu çelişkiler giderilmeden savcılığın görüş sunması içtihatlere aykırıdır. Müvekkil ile suçtan zarar gören kişi ve olay hakkında illiyet bağı yoktur. Bu sebeple müvekkilin kusuru ve sorumluluğu düşünülemez. İki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi için dosyanın üçüncü bir bilirkişiye gönderilmesi gerekmektedir. Beraat talebinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Mahkeme, dosyadaki raporlar, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yeniden bilirkişi raporu alınmasının davaya bir yenilik katmayacağından, taleplerin reddine karar verdi.

Daha sonra duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Güvenatam'ın OGM Pictures şirketinin sahibi, Deniz Kobanbay'ın ise film setinde sanat yönetmeni olarak görev aldığı bildirildi.

Olay tarihinde, boyacı Hasan Karatay'ın, Beyoğlu'nda sette boya yaparken 5 Nisan 2019'da üzerinde bulunduğu merdivenden düştüğü, kafasını beton zemine çarptığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarılan mütalaada, olayın raporlara iş kazası olarak geçtiği ifade edildi.

Mütalaada, sanıklardan Güvenatam'ın yerine getirmediği önlemlerin önemli olduğu, bu nedenle olayda ihmali bulunduğu belirtilerek, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenirken, diğer sanık Kobanbay'ın olayda kusuru tespit edilemediğinden beraati talep edildi.

Duruşma, tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulunmaları üzerine ertelendi.

Kaynak: AA
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Boyacının sette ölümüne ilişkin davada yapımcının hapsi istendi Boyacının sette ölümüne ilişkin davada yapımcının hapsi istendi

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Son Dakika Güncel Boyacının sette ölümüne ilişkin davada yapımcının hapsi istendi - Son Dakika


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