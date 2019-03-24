Boyacıyla Sokak Kedisinin Dostluğu Görenleri İmrendiriyor
1 saat önce
Düzce Belediyesi önünde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Erol Can, sokak kedisiyle dostluğu görenleri imrendiriyor.
Düzce Belediyesi
önünde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Erol Can, sokak kedisiyle dostluğu görenleri imrendiriyor.
Düzce'de, ayakkabı boyacısı Erol Can, 2 aylık dostu için sandığında oynamayı seviyor diye ip taşıyor. Düzce Belediyesi önünde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Erol Can isimli vatandaş, müşterisinin olmadığı zamanlarda arkadaş olarak edindiği sokak kedisiyle oyunlar oynuyor. Eline aldığı ayakkabı bağcığını göstererek kediyi kendisine çeken Erol Can'ın salladığı ipe gelen kedi, bağcık ile oyunlar oynayarak adeta dostuna şakalar yapıyor. Bu tabloyu gören çevre esnafı ve vatandaşlar, boyacı ile sokak kedisinin dostluğunu kıskanırken, Ayakkabı boyacısı Erol Can, kedi ile 2 ay önce dostluklarının başladığı ve sandığında onun için ayakkabı bağcığını taşıdığını söyledi. Bağcığı yakalamaya çalışan sokak kedisi ise halinden memnun bağcıkla oynayarak sevgisini, gösteriyor. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:16 Kaynak: İHA
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