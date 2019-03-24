Son Dakika Haberleri: Boyacıyla Sokak Kedisinin Dostluğu Görenleri İmrendiriyor

Boyacıyla Sokak Kedisinin Dostluğu Görenleri İmrendiriyor

1 saat önce

Düzce Belediyesi önünde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Erol Can, sokak kedisiyle dostluğu görenleri imrendiriyor.

Boyacıyla Sokak Kedisinin Dostluğu Görenleri İmrendiriyor, System.String[]
Düzce Belediyesi önünde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Erol Can, sokak kedisiyle dostluğu görenleri imrendiriyor.

Düzce'de, ayakkabı boyacısı Erol Can, 2 aylık dostu için sandığında oynamayı seviyor diye ip taşıyor. Düzce Belediyesi önünde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Erol Can isimli vatandaş, müşterisinin olmadığı zamanlarda arkadaş olarak edindiği sokak kedisiyle oyunlar oynuyor. Eline aldığı ayakkabı bağcığını göstererek kediyi kendisine çeken Erol Can'ın salladığı ipe gelen kedi, bağcık ile oyunlar oynayarak adeta dostuna şakalar yapıyor. Bu tabloyu gören çevre esnafı ve vatandaşlar, boyacı ile sokak kedisinin dostluğunu kıskanırken, Ayakkabı boyacısı Erol Can, kedi ile 2 ay önce dostluklarının başladığı ve sandığında onun için ayakkabı bağcığını taşıdığını söyledi. Bağcığı yakalamaya çalışan sokak kedisi ise halinden memnun bağcıkla oynayarak sevgisini, gösteriyor. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:16 Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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