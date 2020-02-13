Boyadığı trafoda akıma kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boyadığı trafoda akıma kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Boyadığı trafoda akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Ordu'da duvarını boyadığı elektrik trafosunda akıma kapılan işçi tedavi altına alındığı Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Boyadığı trafoda akıma kapılan işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Ordu'da duvarını boyadığı elektrik trafosunda akıma kapılan işçi tedavi altına alındığı Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Ordu'nun Karşıyaka Mahallesi Kuğu Kent Caddesi'nde Ekim 2019'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'da ikamet eden evli 2 çocuk babası boya ustası Engin Kabacı (30), Ordu'da bir şirketin elektrik trafolarını boyama işini aldı. Trafoyu boyayan Engin Kabacı, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Kabacı, ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.


Samsun'daki hastanede tedavi altında bulunan Engin Kabacı bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. - SAMSUN

Amasya, Samsun, Ordu, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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