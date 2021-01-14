Boyahanede çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Boyahanede çıkan yangın korkuttu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir boyahanede çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın sonucu iş yerinde zarar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın Mahmudiye Mahallesi Özlem Sokak'ta meydana geldi. Muhammed A.'nın kiracı olarak kullandığı iş yerinin boyahane bölümündeki fırında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin içini sardı çalışanlar kendilerini güçlükle dışarıya attı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını üst katlara sıçramadan söndürdü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak meraklı vatandaşların yangın yerine yaklaşmasını engelledi. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.