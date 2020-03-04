Boyahanede korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boyahanede korkutan yangın - Son Dakika

Boyahanede korkutan yangın

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir boyahanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Boyahanede korkutan yangın, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir boyahanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın güçlükle söndürüldü.


Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak üzerindeki boyahanenin imalathane kısmından henüz belirlenemeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çalışanlar yangına müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek uzun uğraşlar neticesinde alevleri söndürdü. İmalathanede tiner tenekeleri zaman zaman patladı. Vatandaşlar meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Yangın sonucu boyahane büyük zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet
Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi TSK destekli SMO, stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi İzmit'te Hollanda plakalı bir aracın içinde ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:22:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Boyahanede korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]