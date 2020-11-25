Boyahaneyi saran alevlerden tuvalete girerek kurtuldu - Son Dakika

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, mobilya atölyesinin boyahanesinde başlayan yangında dışarı çıkamayan Sait Kavas, tuvalete girerek, alevlerden kendisini korudu. İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, tuvalete sığınan işçiyi kurtardı.

Erenler ilçesi Uluyol Caddesi'nde bulunan Güney Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinin boyahane kısmında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm boyahaneyi sardı. Bu sırada dışarı çıkamayan işçi Sait Kavas, kendisini alevlerden korumak için tuvalete girdi. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak, söndürürken, tuvalete giren işçi de kurtarıldı. Dumandan etkilenen Kavas, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.