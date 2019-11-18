Son Dakika Haberleri: Boyalı'da içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenilendi
Son Dakika Güncel Boyalı'da içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenilendi - Son Dakika

Boyalı'da içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenilendi

6 saat önce

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Boyalı köyündeki içmesuyu ve kanalizasyon hattı, Amasya İl Özel İdaresi tarafından yenilendi.

Boyalı'da içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenilendi, System.String[]

Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Boyalı köyündeki içmesuyu ve kanalizasyon hattı, Amasya İl Özel İdaresi tarafından yenilendi.


2019 yılı KÖYDES Projesi ve Özel İdare müşterek bütçesiyle uygulanan çalışmalar sonucunda Boyalı köyünde kanalizasyon ve içmesuyu hattı boydan boya değişerek köyün alt yapısı uzun yıllar hizmet edecek şekilde dayanıklı hale getirildi.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "Alt yapı çalışmaları sonucunda köyümüzün sağlıklı içmesuyu ile yeni kanalizasyon hatlarına kavuşması sağlanmış oldu" dedi. - AMASYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:59 Kaynak: İHA
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