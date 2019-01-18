Son Dakika Haberleri: Boyalı Dağı'nda Mahsur Kalan 4 Kişi Askeri Helikopterle Kurtarıldı

Boyalı Dağı'nda Mahsur Kalan 4 Kişi Askeri Helikopterle Kurtarıldı

53 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya Boyalı Dağı'nda yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Boyalı Dağı'nda Mahsur Kalan 4 Kişi Askeri Helikopterle Kurtarıldı, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya Boyalı Dağı'nda yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurtarma anının görüntüleri, "Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren dört vatandaşımız Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi" notuyla paylaşıldı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:24 Kaynak: DHA

Twitter, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram Hesabından Öğrenciler İçin 15 Tatil Mesajı Yayınladı

Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:17:48. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boyalı Dağı'nda Mahsur Kalan 4 Kişi Askeri Helikopterle Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]