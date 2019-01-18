Boyalı Dağı'nda Mahsur Kalan 4 Kişi Askeri Helikopterle Kurtarıldı
53 dakika önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya Boyalı Dağı'nda yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya
Boyalı Dağı'nda yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, kurtarma anının görüntüleri, "Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren dört vatandaşımız Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi" notuyla paylaşıldı.
- Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:24 Kaynak: DHA
Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram Hesabından Öğrenciler İçin 15 Tatil Mesajı Yayınladı
Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak
MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı