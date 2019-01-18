Boyalı Dağı'nda Mahsur Kalan 4 Kişi Askeri Helikopterle Kurtarıldı
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya Boyalı Dağı'nda yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya
Boyalı Dağı'nda yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, kurtarma anının görüntüleri, "Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren dört vatandaşımız Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi" notuyla paylaşıldı. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:30 Kaynak: DHA
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