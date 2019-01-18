Son Dakika Haberleri: Boyalı Dağında Mahsur Kalan 4 Kişi Helikopterle Kurtarıldı

Boyalı Dağında Mahsur Kalan 4 Kişi Helikopterle Kurtarıldı

37 dakika önce

Boyalı Dağında mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya'da yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Boyalı Dağında Mahsur Kalan 4 Kişi Helikopterle Kurtarıldı, System.String[]
Boyalı Dağında mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya'da yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurtarma anının görüntüleri, "Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren dört vatandaşımız Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi." notuyla paylaşıldı.

Haber: ANKARA,(DHA)

DHA-Gündem - Türkiye- Ankara -

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:36 Kaynak: DHA

Ankara, Kütahya, Güncel
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