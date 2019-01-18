Boyalı Dağında Mahsur Kalan 4 Kişi Helikopterle Kurtarıldı
37 dakika önce
Boyalı Dağında mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya'da yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Boyalı Dağında mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya
'da yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, kurtarma anının görüntüleri, "Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren dört vatandaşımız Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi." notuyla paylaşıldı.
Haber: ANKARA,(DHA
)
DHA-Gündem - Türkiye- Ankara
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(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:36 Kaynak: DHA
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