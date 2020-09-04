Boyalı maskeler alerjik reaksiyona yol açabilir - Son Dakika

KORONAVİRÜS'e karşı cerrahi maskelerin yanında, boyalı ve kumaş maskelerin de kullanımı arttı. Sentetik kumaş ve boyaların kullanıldığı bu maskelerin cilde zarar verdiğini söyleyen Dermatolog Yasemin Fatih Amato, "Boyalı her zaman için alerjik reaksiyona yol açabilir. Maskeyi uzun süre taktığımızda basıya bağlı problemler oluşabilir. Mümkün olduğu kadar doğal ve alerji yapmayan maskeler kullanılmalı" dedi.

Koronavirüse karşı alınan önlemlerde ilk üç kuraldan biri olan maske kulanımı ile birlikte boyalı ve kumaş maskelerin de kullanımı arttı. Kumaş maskeler renkleriyle dikkat çekici olsa da, sentetik malzemelerin kullanıldığı maskeler, alerjik reaksiyona neden olabiliyor. Vücudun uzun süre maske takmaya alışık olmadığı için bir takım reaksiyonlar gösterdiğini anlatan Dermatolog Yasemin Fatih Amato, "Boyalı her zaman için alerjik reaksiyona yol açabilir. Maskeyi uzun süre taktığımızda problemler oluşabilir. Mümkün olduğu kadar doğal ve alerji yapmayan maskeler kullanılmalı. Sentetik ve hava almayan maskeler zararlı. Alerji problemi, gözlük hizasındaki göz, burun ve kulak arasındaki bölgelerde oluşabilir. Derinin ince olduğu burun ve kulaklarda yaralanma, pullanma, kızarıklık, kaşıntı, egzama meydana gelebilir. Hastalarımızın bazılarında açık yaralar bile görüldü. Maskeyi çıkardığınız zaman kızarıklık 20-30 dakika içinde geçmiyorsa problem var demektir. Maskeyi değiştirmek ve önlem almak gerekir. Yanlış maske kullanımı akne gibi bazı deri hastalıklarını artırıyor" dedi.

'4 SAATTE BİR CİLT HAVALANDIRILMALI'Sentetik malzemelerin cilde zarar verdiğini hatırlatan Dermatolog Amato, "Alerjik reaksiyonlardan korunmak için mümkün olduğunca sentetik malzemeler içermeyen maske kullanmak lazım. Yüze oturabilir ama sıkıştırmayacak, bası yapmamalı. Bunun için maskenin altına medikal bezler koyulabilir. 4 saatte bir maskeyi açıp havalandırmak gerekiyor. Çok terliyorsanız ve cildiniz yağlanıyorsa gün içinde maske değiştirilmeli. Maske takmadan evvel mutlaka cildi iyi bir temizleme jeliyle yıkayıp, yağsız bir nemlendirici kullanılmalı. Yağlı nemlendiriciler maskenin altında cildin florasını bozabiliyor. Ciltte akne, akne rozasea, seboreik dermatit gibi şikayetler varsa ilaçlar kullanılmalı" diye konuştu.'MASKE SIK SIK DEĞİŞTİRİLMELİ'Kumaş maskelerin pamuklu olması gerektiğini söyleyen Amato, "Lastiğin başladığı yapışkan kısma çok dikkat etmek lazım. En çok temas eden bölge orası. Boyasız kumaşlar kullanılmalı. Boyalı ürünlere boyayı tutması için özel koruyucular koyuluyor. Menopoz dönemindeki kişilerde, sivilcesi fazla olan gençler daha dikkatli olmalı. Terlemeden dolayı isilik de artabilir. Bu yaz çok fazla isilik gördük. İçi su dolu su kistleri oluşabilir, bu nedenle sık sık maske değiştirilmeli" dedi.