Boyalıca'nın meşhur nâzende fasulyesi çıktı - Son Dakika

Boyalıca'nın meşhur nâzende fasulyesi çıktı
Bursa'nın İznik ilçesinin meşhur nazende fasulyesinin hasadına başlandı.
Bursa'nın İznik ilçesinin meşhur nazende fasulyesinin hasadına başlandı.
Bursa ve çevresinde en erken turfanda sebzeyi çıkaran İznik'in Boyalıca Mahallesi'nde organik tarla fasulyesinin hasadı başladı. Fasulyenin kilosu 10 liradan alıcı buluyor. Boyalıcalı çiftçilerden İbrahim Dülger, "Mart ayı başında ektiğimiz fasulyenin ilk mahsülünü toplayarak alım merkezine götürdüm. Fasulyeyi yerli tüccarlardan Ahmet Uzun 10 liradan aldı. Nazende fasulyesi İstanbul Bayrampaşa ve Kadıköy haline gönderiliyor. Şöhreti bütün Türkiye'ye yayılan nazende fasulyesi buradan ülkenin birçok yerine gönderilerek satılıyor. Boyalıcalı kadınlarımızın kınalı ellerinden sofraya gelen fasulyemiz organik ve enfes tadıyla yemeklerin vazgeçilmezi" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:28 Kaynak: İHA
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