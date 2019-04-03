Son Dakika Haberleri: Boyanarak Satılmaya Çalışılan 1 Ton Bozuk Yer Fıstığı İmha Edildi

Boyanarak Satılmaya Çalışılan 1 Ton Bozuk Yer Fıstığı İmha Edildi

55 dakika önce

Osmaniye'de boyanarak satılmak istenen bozuk 1 ton 150 kilogram yer fıstığı ele geçirildi, işletmeye 18 bin lira para cezası verildi.

Boyanarak Satılmaya Çalışılan 1 Ton Bozuk Yer Fıstığı İmha Edildi, System.String[]
Osmaniye'de boyanarak satılmak istenen bozuk 1 ton 150 kilogram yer fıstığı ele geçirildi, işletmeye 18 bin lira para cezası verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğe bağlı gıda kontrol görevlileri, Rızaiye Mahallesi'ndeki bir işletmede, bozuk yer fıstığının boyanarak satışa sunulduğu ihbarını aldı.

İşletmede yapılan denetimde, bozuk ve küflü yer fıstıklarının kavurma işlemi sırasında boyanarak paketlendiği ve satışa hazır hale getirildiği belirlendi.

Ele geçirilen 1 ton 150 kilogram yer fıstığı imha edildiği, işletmeye 18 bin 381 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:38 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
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