Son Dakika Haberleri: Boyattığım Saçlarım ve Kilo Verdiren İçeceğimle Yaza Hazırım!??

Boyattığım Saçlarım ve Kilo Verdiren İçeceğimle Yaza Hazırım!??

1 saat önce

Saçlarımı boyattığım, kilo verdiren sağlıklı bir içecek hazırladığım yepyeni bir vlog videosu ile yaza bomba gibi hazırım! Derken nazar değdi ve Orkunla kendimizi hastane yollarında bulduk! Neden mi?

Saçlarımı boyattığım, kilo verdiren sağlıklı bir içecek hazırladığım yepyeni bir vlog videosu ile yaza bomba gibi hazırım! Derken nazar değdi ve Orkunla kendimizi hastane yollarında bulduk! Neden mi? Cevabı videomda?? Boyattığım saçlarım ve kilo verdiren içeceğimle yaza hazırım! gibi yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma buradan abone olabilirsiniz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:35 Kaynak: Youtube

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